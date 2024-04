Milton Nascimento vai ser homenageado pela Portela no Carnaval de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Portela anunciou, na tarde desta quinta-feira (4), que o samba-enredo de 2025 de escola de Carnaval vai homenagear Milton Nascimento sob o tema "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol".

O cantor escreveu nas redes sociais que recebeu com muita emoção o convite para que sua história seja retratada no "maior espetáculo da terra."

"Que honra ser homenageado pela escola com mais títulos na história, a Majestade do Samba! Vejo vocês na avenida! 'A nossa procissão sai de Madureira, e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer!'"

A Portela ficou em 5º lugar no Carnaval deste ano com o enredo inspirado no livro "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves.