Livro de Gisele Bündchen alcança 2º lugar em lista de mais vendidos e top comemora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A turnê de divulgação do livro de alimentação saudável de Gisele Bündchen está dando resultados. "Nutrir: Receitas Simples para Corpo e Alma", lançado na última semana, alcançou a segunda posição dos mais vendidos do jornal New York Times.

"Estou muito, muito feliz, grata e surpresa. Só tenho a agradecer a todos que tornaram este livro possível. Obrigado a todos os chefs e pessoas que conheci ao longo desta jornada que me ensinaram tanto", escreveu. A top ainda agradeceu a mãe, que morreu em janeiro, por ensiná-la que "o alimento é sagrado e nunca é desperdiçado."

"Muito obrigado a todos que compraram e acreditam que uma alimentação saudável também pode ser deliciosa, espero que gostem e se sintam nutridos."

A turnê de divulgação no Brasil foi no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (3), e contou com bate-papo com Angélica, Taís Araujo e a influencer Silvia Braz.

A modelo afirmou que começou a mudar os hábitos após chegar ao fundo do poço. "Eu era um terror com relação aos meus hábitos até os meus 20 anos. Não tive outra opção a não ser mudar, me reorganizar. A saúde é o que a gente tem de mais precioso."