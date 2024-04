Lexa reclama de ataques nas redes após anunciar noivado com ator

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lexa resolveu usar as redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer um desabafo contra os ataques que vem recebendo dos seguidores desde que anunciou o noivado com o ator Ricardo Vianna.

A cantora foi pedida em casamento durante uma viagem do casal à Noruega no final de fevereiro, cinco meses depois de divulgar o fim do casamento de seis anos com MC Guimê.

A cantora resolveu expor uma série de ataques ao noivado na publicação de uma foto com o noivo e entre eles estão apostas de que relação não irá durar muito tempo e até críticas por ela não ter supostamente sofrido com o fim do relacionamento anterior. "Por que as pessoas não cuidam das suas próprias vidas?", começou Lexa.

Ela então prosseguiu no desabafo: "Se você não tem nada de bom para dizer, fique em silêncio. Tem gente que torce pelo fracasso do outro. Torce contra você! Que horror! Como se você tivesse que ser infeliz como eles. Não entendo", completou. Lexa e Ricardo começaram a namorar em novembro de 2023 durante uma viagem com amigos para Fernando de Noronha.