Wagner Moura participa de programa de Whoopi Goldberg e diz ser fã de atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura foi um dos convidados do programa de Whoopi Goldberg do canal americano ABC. Ele foi divulgar o filme "Guerra Civil", que estreia no próximo dia 18 ao lado das colegas de elenco Kirsten Dunst e Cailee Spaeny

Na produção, ele interpreta um jornalista que testemunha a escalada brutal de um conflito em meio a tensões políticas e a polarização que toma os Estados Unidos.

Antes do início da entrevista, o artista fez questão de elogiar Whoopi e afirmou ser fã da atriz. "Para mim, você é uma das maiores atrizes de todos os tempos. Eu estava tipo 'meu Deus, é a Whoopi'. Só queria dizer o quanto te amo."