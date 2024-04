Ludmilla faz show no Coachella neste domingo; saiba como assistir

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Ludmilla já podem se preparar para acompanhar a sua estreia no Coachella, o maior festival de música pop do mundo, neste domingo (14). A cantora se apresenta pela primeira vez no evento, que tem shows de artistas do mundo inteiro.

A edição de 2024 do festival começa nesta sexta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), na cidade de Indio, Califórnia. O público que está longe pode assistir aos shows ao vivo no canal oficial do festival no Youtube. A plataforma fará a transmissão com a novidade do recurso multiview, onde os usuários poderão acompanhar até 4 palcos simultâneos.

Ludmilla se apresenta no domingo (14), a partir das 18h50, e repete seu show no dia 21. A cantora promete repassar por hits de toda a carreira, além de entregar a primeira performance ao vivo de "Piña Colada", sucesso mais recente e que mostra a estrela cantando totalmente em espanhol pela primeira vez.

Lud será maquiada por Rokael Lizama, beauty artist de nomes como Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey e das irmãs Kardashian. Ela continua o legado de Anitta e Pabllo Vittar, primeiras brasileiras a se apresentarem no Coachella, em 2022.

Doja Cat, JBalvin, Jhené Aiko e Carin León, e mais artistas também se apresentam no domingo. Lana Del Rey, Tyler The Creator e No Doubt são algumas das principais atrações dos outros dias.