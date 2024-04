Esposa de Nissim Ourfali resgata meme com nova versão em festa de casamento

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nissim Ourfali ficou conhecido nas redes em 2012, ao criar uma paródia da música "What Makes You Beautiful", do grupo One Direction. No vídeo, o adolescente convidava os amigos para seu Bar Mitzvá, celebração judaica que marca o 13° aniversário dos meninos seguidores da religião. Quase 12 anos depois, ele volta a viralizar na internet com um registro de um casamento.

Nas imagens, publicadas originalmente no X (antigo Twitter), uma mulher que se identifica como Noemi Ourfali diz ser a esposa de Nissim. Ela canta uma nova versão da paródia e diverte os convidados da festa. Na letra, a noiva conta conheceu o marido "na Baleia", numa referência à praia do litoral de São Paulo em que foi ilustrado Nissim em cima de uma figura do animal no viral original.

Noemi faz elogios ao marido e à família Ourfali, comenta que nasceu na Suiça e ama o Brasil. Os convidados acompanham a música dançando e pulando com o revival do meme. Nissim não aparece nas imagens e também não há informações sobre quando o vídeo foi gravado.

Lembram do Nissim Ourfali? Casou. Amei a música que a esposa dele cantou no casamento.



Apesar da popularidade, o vídeo trouxe problemas para Nissim e a família. Eles foram alvos de intolerância religiosa e até ameaçados de morte nas redes. Hoje, o rapaz prefere manter a maioria das redes sociais fechada. No LinkedIn, ele se apresenta como analista de plano financeiro e formado na Universidade de Babson, em Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. Nissim afirma ainda que fala inglês fluente e um pouco de hebraico.