'Hormônios comandam', diz Fernanda Paes Leme após climão no aniversário de Bruno Gagliasso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Paes Leme escreveu uma mensagem de aniversário um tanto dúbia para Bruno Gagliasso, que completou 42 anos no último sábado (13).

Após a repercussão negativa da publicação, ela apagou o story. No texto, a atriz aparentava estar chateada com Bruno.

"Eu nem lembro quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade, que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento, e quem sabe um dia eu saiba o porquê", escreveu Fernanda na mensagem em que parabenizava Bruno.

Além de amiga de longa data do ator, a apresentadora é funcionária da mulher dele, Giovanna Ewbank, em seu canal de YouTube Gioh. As duas apresentam juntas o "Quem Pode, Pod".

Na madrugada desta segunda-feira (15), Fernanda, que está na reta final da gravidez, fez um desabafo sobre as alterações no corpo e na mente. "Esse final de gravidez parece que passa em câmera lenta. A cabeça dá 'tilte'. O corpo cansa. Os hormônios comandam. Dias bons, outros nem tanto", escreveu.

Fernanda já está com 40 semanas de gestação e deve dar à luz nos próximos dias à primeira filha, que se chamará Pilar.

Alguns internautas interpretaram o desabafo como uma justificativa pela mensagem de aniversário enviesada que ela escreveu ao amigo, reclamando do afastamento dos dois.

Já Giovanna Ewbank se manifestou de forma elegante. A apresentadora postou uma foto com Bruno e os três filhos do casal e escreveu apenas: "Nada é mais importante do que vocês".

"Senti uma sutil indireta", comentou uma internauta. "Peguei a referência", concordou outro.