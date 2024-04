Courtney Love critica Beyoncé e Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Courtney Love não poupou críticas a diversas cantoras famosas. A artista declarou não achar Taylor Swift relevante, assim como Lana Del Rey. Ela também afirmou não gostar das músicas de Beyoncé.

"Taylor não é importante. Ela pode ser um espaço seguro para as meninas e provavelmente é a nova Madonna, mas não é interessante como artista", disse em entrevista ao jornal britânico Standard.

Já sobre Lana, Courtney disse que o que a desagradou na americana foi o cover de uma música de John Denver e sugeriu que ela desse uma pausa na carreira.

"Acho que ela deveria tirar sete anos de folga. Até 'Take Me Home Country Roads' [canção de Denver] eu achava ela ótima. Quando estava gravando meu novo álbum, tive que parar de ouvi-la porque ela estava me influenciando demais."

Outro nome citado pela ex-mulher de Kurt Cobain foi Beyoncé, cujo trabalho ela desgosta. Courtney diz reconhecer a importância do novo disco country da cantora e de mulheres negras ocupando novos espaços, mas o estilo de Beyoncé não é para ela.

"Como conceito, adoro. Eu simplesmente não gosto da música dela." A cantora também não poupou Madonna e disse que a relação é mútua: "eu não gosto dela e ela não gosta de mim."

Por fim, Courtney acrescentou que as artistas pop de hoje são todas iguais. "Se você toca algo no Spotify, é bombardeado com um monte de coisas exatamente iguais."