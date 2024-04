Sempre estive pronta para críticas, mas espero respeito, diz Rachel Sheherazade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record divulgou detalhes da nova edição do reality show A Grande Conquista, que estreia na próxima segunda-feira (22), às 22h30. A apresentação da vez vai ficar sob o comando de Rachel Sheherazade, jornalista e participante de A Fazenda 15, que se diz pronta para ser julgada.

"Sempre estive pronta para ouvir críticas, estou há 24 anos na TV e aberta para todo o tipo de crítica positiva ou negativa. O que não aceito são imputações criminosas. Para isso, existem bloqueio e processos. Estou aberta a ouvir opiniões, mas espero ser tratada com respeito."

Na dinâmica da atração, serão 100 participantes na primeira fase confinados em uma vila com três casas. Na verde, ficarão 20 pessoas, na azul, 33, e na laranja, 47. O programa mistura famosos e anônimos em disputa com desafios. Após o período da vila, serão selecionados apenas 20 que vão para uma mansão.

Para Rachel, não existe nada igual nem parecido. Ela afirma que há anos pensava em fazer a transição do jornalismo para algo mais leve. "Jamais imaginei que poderia estar apresentando um reality show. Conto com a paciência de vocês, mas sou iniciante."

Rodrigo Carelli, diretor da produção, diz que na nova edição as dinâmicas foram mudadas. Os competidores terão uma grande festa, os donos da casa vão variar ao longo da edição e as casas poderão se integrar em determinados momentos. O participante de uma poderá passar a tarde em outra, por exemplo.

Carelli também afirma que as provas serão bem elaboradas e vão incluir resistência. Já sobre a escolha do elenco, o diretor afirma que dessa vez há uma maior diversidade de cores, raças e níveis de fama. Há pessoas de todos os lugares do Brasil.

Segundo ele, a produção levou em conta tudo o que aconteceu de errado em outros realities, como A Casa e a primeira temporada de A Grande Conquista, e as condições de convivência serão melhoradas.

"Temos estrutura médica, de higiene, não existe nenhuma limitação de quantidade de produtos de limpeza. O que será limitado é a comida, e mesmo assim ninguém vai passar fome."