Dançarina pede demissão do SBT após fala considerada racista de Ratinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dançarina Cintia Mello disse por meio de um vídeo publicado no Instagram que pediu demissão do SBT após ser constrangida ao vivo pelo apresentador Carlos Massa, o Ratinho, no programa que foi ao ar no dia 1º de abril. Ele foi acusado de racismo por falar do cabelo dela.

"Eu fui orientada a me pronunciar só quando estivesse firme em minhas convicções. Eu decidi me desligar do Programa do Ratinho. Alguns dias atrás, fui tragada por uma situação que eu não escolhi passar e vou deixar bem claro aqui que tenho muito orgulho de ser uma mulher negra", afirmou a profissional.

O apresentador chegou a falar que o cabelo dela era uma peruca e sugeriu que ela tivesse piolho.

"Cintia, essa peruca sua é a mais bonita", disse Ratinho. "Não é peruca, é o meu cabelo. Hoje é o meu cabelo", respondeu a dançarina na ocasião. "Não é o seu cabelo", insistiu o apresentador, que pediu a uma assistente que puxasse os fios da dançarina. "Eu vi um piolhinho", emendou o apresentador. Procurado pela Folha, Ratinho não respondeu. Já o SBT não quis se pronunciar.

A dançarina falou em vídeo que procurou esclarecimentos sobre o ocorrido, mas que não teria recebido resposta nenhuma. "Busquei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental e na minha vida profissional. Eu tinha esperança que algo acontecesse, uma conversa pessoalmente ou uma nota, porque o meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu", disse.

Mello disse ainda que passou a ser hostilizada após o caso. "Recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. E percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei distinguir muito bem gratidão de submissão".

A dançarina concluiu o vídeo afirmando que tomou a decisão baseada em suas convicções e que quer seguir em frente.

"Recomeços não são fáceis, eu preciso estar forte para cuidar da minha filha. Eu sigo de cabeça erguida e de consciência limpa. E bola para frente", afirmou.