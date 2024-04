Chris Flores não renova contrato e deixa o SBT após sete anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após sete anos de casa, Chris Flores decidiu deixar o SBT. A apresentadora se reuniu com a direção da emissora e acertou a sua saída nesta sexta-feira (19). Em novembro do ano passado, Chris pediu para se afastar do comando do Fofocalizando, programa que estava à frente nos últimos quatro anos, alegando não se encontrar mais no conteúdo.

Chris esperou por um projeto nos últimos seis meses e até chegou a ser sondada para integrar novos programas, como Chega Mais (recusou a proposta) e Bake Off Brasil (Fabiana Karla foi a escolhida). Como o contrato de dois anos chegaria ao fim no final de abril, ela resolveu encerrar o vínculo.

Procurada pela reportagem, a assessoria do SBT confirmou a saída de Chris Flores: "A decisão ocorreu em comum acordo entre as duas partes". A reportagem também entrou em contato com a jornalista que não respondeu até a última atualização deste texto.

Chris Flores começou a trabalhar no SBT após deixar a Record, no final de 2016. Ela começou na emissora de Silvio Santos integrando a equipe da atração Fábrica de Casamentos e, em 2020, foi chamada para assumir o Fofocalizando.