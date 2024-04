Rodrigo Faro é pressionado por audiência e permanência na Record em 2025 é incerta

(FOLHAPRESS) - Apresentador do Hora do Faro e do Canta Comigo, Rodrigo Faro tem uma situação bastante incerta na Record para 2025. Pressionado para dar audiência, o apresentador tem o desafio de fazer seus programas voltarem a ser competitivos, o que já não acontece há algum tempo.

Sua concorrente direta, Eliana, sairá do SBT em julho. Porém, desde 2019, Faro não sabe o que é vencer a colega por um mês completo. Nem mesmo o reality musical Canta Comigo, que tinha bom desempenho às 18h de domingo, tem conseguido salvar a lavoura.

Um levantamento do F5 com índices na Grande São Paulo mostram que o Hora do Faro, exibido das 16h às 18h, tem média de 4 pontos de audiência em 2024 (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). É a pior desde que o apresentador se mudou para os domingos, em 2013. Faro também não tem nenhuma vitória contra sua concorrente até o momento neste ano.

Já a sexta temporada do Canta Comigo, que estreou na semana passada, teve 6,3 pontos de audiência na capital paulista. É a pior estreia desde que o programa passou a ser comandado por Faro, em 2021.

Apesar dos números, Faro pode comemorar em pelo menos um aspecto. Sua performance comercial melhorou nos últimos meses. Ele assinou recentemente um grande contrato com a rede de varejo Casas Bahia, da qual virou o principal garoto-propaganda.

O atual acordo de Rodrigo Faro com a Record termina no final deste ano. Nos bastidores, o apresentador não esconde que deseja ter oportunidades no streaming para expandir seus horizontes. No entanto, nenhuma proposta chegou até o momento.

O F5 tentou contato com a assessoria de Rodrigo Faro e com seu irmão e empresário, Danilo Faro, mas não obteve reposta. A Record também não comentou o assunto até a última atualização deste texto.

Leia Também: Internado há 28 dias, saiba como está o estado de saúde de Anderson