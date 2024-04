Internado há 28 dias, saiba como está o estado de saúde de Anderson

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, de 51 anos, encontra-se internado há 28 dias para tratamento do câncer inguinal. Ele está em um hospital particular do Rio de Janeiro, e o último boletim médico sobre sua saúde foi divulgado em 15 de abril.

Anderson Leonardo deu entrada no Hospital Unimed-Rio em 27 de fevereiro, onde foi submetido à imunoterapia. Em 13 de março, passou por um procedimento para alívio da dor.

Segundo a assessoria do cantor à Itatiaia, ele realizou um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para controlar a dor, uma opção eficaz para diversas condições dolorosas. O câncer de Anderson afeta a região da virilha, na junção entre a parte inferior do abdômen e o início da coxa.

Em 19 de março, após 21 dias de internação, recebeu alta médica. Posteriormente, gravou em estúdio e apareceu feliz em vídeos nas redes sociais. No entanto, em 24 de março, cinco dias após a alta, precisou ser hospitalizado novamente. Segundo sua assessoria, Anderson necessita de "orações".

Os colegas de banda já haviam comentado sobre a situação de Anderson. Claumirzinho negou que ele esteja em estado gravíssimo, e Jimmy Batera também se pronunciou: "Ele permanece firme no hospital, os médicos seguem os protocolos, e nós continuamos em oração", afirmou.

No boletim médico de 15 de abril, foi informado que Anderson está no quarto, consciente e respirando sem ajuda de aparelhos. Ele continua sendo tratado por insuficiência renal desde 8 de abril, quando estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

