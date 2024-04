Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta da UTI e vai para o quarto, diz assessoria

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anderson Leonardo, 51, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na zona oeste do Rio. O vocalista do grupo Molejo segue agora no quarto o tratamento contra uma insuficiência renal diagnosticada no final de fevereiro. O cantor luta contra um câncer inguinal, na região da virilha desde outubro de 2022.

"Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", diz a assessoria do cantor em um comunicado. No início desta semana, o escritório responsável pela carreira artística do Molejo publicou uma nota de repúdio nas redes sociais contra a divulgação de fake news sobre o estado de saúde do cantor e compositor.

Anderson já havia sido internado no início do mês de março para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Ele chegou a receber alta no dia 19 de março, mas voltou ao hospital dias depois após o agravamento do seu quadro clínico. Ele acabou sendo transferido para a UTI, onde ficou por dias. O cantor não tem previsão de alta hospitalar.

Leia Também: O.J. Simpson morreu perto dos 4 filhos; visitas entraram sem celulares