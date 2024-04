O.J. Simpson morreu perto dos 4 filhos; visitas entraram sem celulares

O.J. Simpson teria falecido na companhia dos quatro filhos, conforme relata o TMZ. Sydney e Justin, os dois filhos mais novos do ex-jogador de futebol americano, fruto de seu relacionamento com Nicole Brown Simpson, se juntaram aos irmãos Jason e Arnelle, que O.J. teve com Marguerite Whitley, para se despedirem do pai.

Segundo o tabloide, "dezenas de amigos" visitaram a casa de O.J. antes de sua morte, sendo que todos eles precisaram assinar um contrato de confidencialidade para manter em segredo os detalhes sobre sua condição. Além disso, foi proibida a entrada com celulares.

O.J. Simpson faleceu nesta quarta-feira, dia 10 de abril, aos 76 anos, após uma longa batalha contra um câncer de próstata. A vida do ex-atleta é marcada pela acusação de assassinato de sua ex-mulher e de um amigo. Ele foi absolvido dos crimes em 1995, em um veredicto extremamente polêmico que continua sendo discutido até hoje.

