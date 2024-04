Pai de Ron Goldman reage à morte de O.J. Simpson e recorda o filho

Fred Goldman, pai de Ron Goldman, um dos homens assassinados em 1994, se pronunciou sobre a morte de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e principal suspeito do crime. Simpson foi absolvido em um julgamento controverso, mas muitos ainda o consideram culpado.

Em entrevista à revista People, Goldman declarou: "Isso só nos lembra há quanto tempo Ron se foi, quanto tempo sentimos sua falta e nada mais."

Para ele, a única coisa que importa hoje é a dor que a família sente desde a perda de Ron e Nicole Brown Simpson, ex-esposa de O.J. e também vítima do crime. "Nada é mais importante do que a perda do meu filho e da Nicole. Nada."

O.J. Simpson faleceu na última quarta-feira (10/04) em decorrência de um câncer. A notícia foi divulgada por sua família através do Twitter.

