Caitlyn Jenner fala sobre a morte de O.J. Simpson: "Boa viagem"

Caitlyn Jenner, que já foi casada com Kris Jenner, ex-mulher do advogado de defesa de O.J. Simpson, Robert Kardashian, fez uma dura publicação nas redes sociais após a morte do ex-jogador de futebol americano, anunciada esta quinta-feira.

"Boa viagem, O.J. Simpson", publicou Jenner no X (antigo Twitter).

Vale lembrar que O.J. encontrava-se lutando contra um câncer na próstata.

Apesar da carreira brilhante que teve no futebol americano, O.J. será principalmente lembrado pelo 'julgamento do século', no qual respondeu pela morte da ex-mulher e de um amigo.

Em 1995, O. J. Simpson foi ilibado dos crimes de homicídio de Nicole Brown e de Ronald Goldman, um veredito controverso, que continua a suscitar dúvidas até aos dias de hoje.

