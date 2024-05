Leidy Elin se defende de ataques por atitude no BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leidy Elin, 26, reagiu às críticas que segue recebendo pelas atitudes que teve contra Davi Brito, 21, enquanto ainda estavam confinados no BBB 24 (Globo), encerrado há mais de um mês.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), a trancista reclamou por ainda ser condenada por erros dos quais já se desculpou. "Preto não tem direito de errar", queixou-se ela, numa referência à questão.

Uma seguidora saiu em defesa de Leidy e afirmou que, no caso dela, o julgamento é ainda mais duro por se tratar de uma mulher. "Depende do preto... Afinal, um foi campeão do BBB. Agora quem não pode errar de jeito nenhum é uma mulher... Se for preta então, a crítica é pior e nem tem segunda chance."

A trancista concordou com a internauta. "É aquilo, né? Para as mulheres pretas, o racismo está acompanhado do machismo - e, como você disse, não tem segunda chance."