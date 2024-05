Larissa Manoela vira case de marketing na praia

(FOLHAPRESS) - Um dos imbróglios familiares mais comentados dos últimos tempos virou um case de marketing no Rio de Janeiro. Larissa Manoela é a garota-propaganda involuntária de um vendedor de milho que circula pelas praias da zona sul.

Com uma camisa com a frase "Mãe, me dá dinheiro pra comprar um milho", Geovane da Silva Adão vai chamando a atenção para o seu negócio pela sacação que teve sobre o drama da atriz.

Larissa rompeu a relação com os pais (Silvana Tasques e Gilberto Elias) que tinham o total controle de sua carreira e também das finanças. Ela contou que não sabia o quanto ganhava e precisava pedir dinheiro até para situações muito simples... como comprar um milho na praia. Em um áudio vazado em agosto do ano passado, a atriz pede dinheiro ao pai. "Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?".

"Minha barraca está dando o que falar", brinca Geovane, que trocou a venda de cachorro-quente pelo milho no final de 2023. A ideia de usar Larissa Manoela como chamariz para seu negócio veio há cerca de três meses. Ele conta à reportagem que é fã da atriz mas não acompanhou de perto o bafafá familiar, "mas soube que ela tinha brigado com os pais por causa de dinheiro. Eu e o Brasil, né?", brinca.

Morador de Rocha Miranda, subúrbio do Rio, Geovane só estudou até o 1 º ano do ensino médio, mas gosta de ler sobre negócios e diz ter sonhado com uma foto da atriz em sua barraca. "No dia seguinte fui à gráfica de um conhecido e pedi para fazer a camisa e bolar uma frase. O rapaz foi dando ideia e eu também. No final acabou ficando 'Mãe, me dá dinheiro para comprar um milho'.

O empreendedorismo e a criatividade de Geovane fizeram sucesso na web. Um vídeo em que ele está de pé à beira-mar, na praia de Copacabana, com a camisa e a barraca estampadas com o rosto e a frase criada na gráfica acabaram viralizando -e ele agora tem certeza de que realmente leva jeito para o negócio.

"Não sou formado, mas já nasci pronto (risos). Quando eu vejo algo que pode dar dinheiro, um certo lucro fico com aquilo na cabeça e aí vou procurando saber tudo sobre o assunto. Já vendi tudo, mas agora estou focando no milho".

