'Não sou racista', diz Michael Richards, de 'Seinfeld', 18 anos após episódio de insultos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que se envolveu em um episódio de racismo em 2006, Michael Richards, ator de "Seinfeld", série que foi ao ar de 1989-1998, mal teve interações com o público. Ele resolveu mudar isso agora, e lançou o livro "Entradas e Saídas", no qual fala sobre os traumas do passado.

18 anos atrás, Richards fez piadas com um homem negro durante um show de stand-up. Em entrevista à revista People, o ator disse que não está procurando perdão do público, mas fez questão de dizer que ficou arrependido no momento em que as palavras saíram de sua boca. "Gerenciadores de crise queriam que eu fizesse controle de danos. Mas, até onde eu entendia, o dano estava dentro de mim", disse ele.

Na ocasião, após ser interrompido durante seu show, o ator reagiu utilizando adjetivos racistas. Depois de ouvir dos homens que não era engraçado, ele respondeu: "Fala, fala agora. Que o deixem falar. É um negro! É um negro! Olhem, há um negro!"

"Não sou racista", disse Richards ao discutir os insultos raciais daquela noite. "Não tenho nada contra os negros. O homem que me disse que eu não era engraçado tinha acabado de dizer o que eu vinha dizendo para mim mesmo há algum tempo. Eu me senti humilhado. Eu queria colocá-lo no chão.

O autor do livro contou que passou os últimos 17 anos em "profunda análise", tentando compreender as origens de sua raiva. "De alguma forma eu não conseguia me conectar com o prazer de ser artista. Eu era um bom ator, mas estava confortável em ser um personagem, não em ser eu mesmo", disse ele.

O ator contou que recusou receber uma estrela na calçada da fama de Hollywood e um convite para apresentar o "Saturday Night Live". "Eu não me sentia bom o suficiente. Eu não estava satisfeito nunca com minha performance de 'Seinfeld'", admitiu.