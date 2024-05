Davi, do BBB 24, diz que já tem data para começar faculdade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou que já tem data para começar faculdade de medicina com bolsa de estudos que ganhou no reality show.

Nos stories do Instagram, ele falou que em breve começa os estudos. "Estou procurando aproveitar as primeiras oportunidades que estão surgindo para conseguir estruturar minha vida. Logo no início do ano, depois que estabilizar a minha vida, vou começar a minha faculdade"

O baiano também contou que está feliz com a oportunidade. "Graças a Deus, está tudo certo para começar a faculdade no começo do ano que vem, assim que começar o semestre. Fico muito feliz, estou aproveitando o máximo de tudo, porque, depois que começar a estudar, vou ter que parar um pouco para dar seguimento aos estudos. Exige muita atenção e esforço estudar medicina"