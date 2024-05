Messi e Jimmy Butler querem se tornar policiais em teaser de divulgação de 'Bad Boys 4'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPREESS) - A nova produção da saga "Bad Boys" contou com duas participações de estrelas do esporte mundial. No teaser de divulgação do novo filme, Jimmy Butler e Messi querem se tornar policiais.

No vídeo, o jogador de basquete, que atua pelo time Heat, quer deixar a carreira na Liga de Basquete Americana e, para isso, pede ajuda aos personagens de Will Smith e Martin Lawrence, parceiros na história.

"Quero ser um badboy. Vocês não são apenas policiais, são super-heróis", diz ele durante um dos exercícios. "Aqui não tem pausa para água e nem líderes de torcida", responde Lawrence. Em seguida, é exibida uma reportagem televisiva anunciando a volta do atleta ao time.

Depois, é a vez de Messi tocar a campainha para pedir a ajuda da dupla. "Bad Boys?", pergunta ele em inglês. "Casa errada, eles moram na outra casa", respondem os atores.

Não se sabe se os jogadores vão aparecer no filme, que tem previsão de estreia para 7 de junho.