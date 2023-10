Banda Green Day anuncia novo álbum para janeiro e lança 'single'

A banda norte-americana Green Day anunciou o lançamento de seu novo álbum, "Saviors", para o dia 19 de janeiro de 2024. O disco é o primeiro trabalho original do grupo desde "Father of All...", de 2020.

O anúncio foi acompanhado do lançamento do single "The American Dream Is Killing Me", que foi a última música a ser composta para o álbum. O vocalista Billie Joe Armstrong disse que a música foi inspirada pelo descontentamento com a política e a sociedade dos Estados Unidos.

Alguns dos outros temas do álbum, como "Look Ma, No Brains!", já foram estreados ao vivo. Os Green Day têm uma turnê marcada pelos Estados Unidos, onde serão acompanhados pelos Smashing Pumpkins.

"Saviors" será o 14º álbum de estúdio dos Green Day. O grupo é considerado uma das bandas mais influentes do punk rock do início do século, com o álbum "American Idiot", de 2004, como um dos seus maiores sucessos.

