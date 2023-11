É O Tchan Celebra 30 Anos com lançamento de novo EP

Preparem-se para o “Verão Modo Tchan”! O É O Tchan apresenta um novo trabalho que promete ser a cara do verão. Como parte das celebrações dos 30 anos, o grupo lança, no dia 24 de novembro, em todas as plataformas digitais, o seu novo EP com cinco músicas inéditas e participações especiais de Márcio Vitor, Ed City e Oh Polêmico.

O projeto traz uma cuidadosa seleção de músicas, feita pessoalmente por Compadre Washington e Beto Jamaica, observando o perfil dos convidados para assegurar que cada faixa reflita a identidade única destes artistas.

"Cada música foi escolhida com o perfil de cada convidado. A explosão de Márcio, do pagodão, o Ed City já vem na malemolência, na brincadeira, no sambão que ele tem e o Oh Polêmico já vem resgatando o samba. Ele vem com o 'samba Polemiquinho' que abriu a nossa mente. Lembrou o 'Gera Samba', a gente fez isso há muito tempo, ele está resgatando isso. Então a gente decidiu trazer esse garoto pra cá e fazer uma música que é a cara dele e conseguimos isso. A gente acertou nas músicas e nos feats", comenta Beto Jamaica.

Show de 30 Anos em Salvador

Tudo isso estará, com certeza, no palco do Clube Espanhol, no dia 7 de janeiro de 2024, numa noite memorável, marcando o show comemorativo dos 30 anos de carreira do É o Tchan. Os ingressos já estão disponíveis através do https://www.ingresse.com/tchan30anos.

A apresentação contará com a presença nostálgica dos dançarinos Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré. Sucessos atemporais, como "Pau que Nasce Torto" e "Dança do Bumbum", farão parte do repertório, prometendo uma viagem emocionante pela história do É O Tchan.