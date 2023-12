O verdadeiro significado da Árvore de Natal

O verdadeiro significado por trás da Árvore de Natal - Poucas coisas simbolizam tão bem a época festiva do que uma árvore de Natal decorada. Geralmente um pinheiro, que pode ser natural ou artificial, a árvore de Natal é emblemática e representa o nascimento e a ressurreição de Jesus Cristo. Seus ramos são representantes da imortalidade e muitos acreditam que ilustram a coroa de espinhos usada por Cristo na cruz. As origens da árvore, no entanto, são mais antigas que Cristianismo e estão enraizadas nas celebrações do solstício de inverno (no hemisfério norte) observadas pelos antigos gregos, romanos e egípcios. No entanto, a Alemanha recebe o crédito pelo início da tradição da árvore de Natal como conhecemos hoje, lá no século XVI. Quinhentos anos depois, e as celebrações de Natal ainda giram em torno de decorar e se reunir em frente a uma árvore iluminada para comemorar um dos festivais mais alegres e ansiosamente esperados do ano. Mas por que a árvore de Natal é tão importante e qual é o seu significado espiritual? Clique e acompanhe o crescimento histórico de um dos mais simbólicos elementos festivos da humanidade.

