The Calling chega ao Brasil e anuncia o início da sua turnê

Após superar desafios logísticos que adiaram seus planos em 2022 e 2023, a banda norte-americana The Calling escolheu o Brasil para o lançamento de sua turnê comemorativa do álbum Camino Palmero. O grupo promete uma série de 18 shows emocionantes entre abril e maio, mas antes de subir aos palcos, darão início aos compromissos no país com entrevistas para imprensa.

"Estamos muito animados para voltar ao Brasil e compartilhar essa experiência única com nossos fãs", afirma Alex Band, o vocalista da banda.

Este retorno ao Brasil marca uma nova fase para The Calling, celebrando um álbum que definiu uma geração e ainda ressoa fortemente com o público.

Entre os sucessos da banda estão as canções "Wherever You Will Go", "Our Lives" e a mais recente "Fallin' Apart".