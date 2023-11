Rio de Janeiro tem 4 casos de injúria racial por dia

O estado do Rio de Janeiro registrou quatro casos de injúria racial por dia nos meses de agosto e setembro.

Os dados são do Instituto de Segurança Pública e representam 245 vítimas que procuraram as delegacias para registrar a discriminação apenas neste período do ano. E os casos em que a agressão foi motivada por racismo correspondem a 54% de todas as denúncias de injúria registradas no estado.

A análise do perfil das vítimas revelou que a maioria é do sexo feminino. A capital fluminense desponta como líder nas estatísticas, contabilizando 117 ocorrências, o que equivale a quase metade de todos os casos.

Desde janeiro deste ano, o crime de injúria racial -, praticado quando alguém ofende a honra de uma pessoa, baseado em discriminação de raça -, foi equiparado ao crime de racismo. Este ocorre quando alguém sofre uma desvantagem deliberada por causa do preconceito.

Agora, ambos os crimes não podem ser prescritos e a pena para o crime de injuria racial aumentou para dois a cinco anos de reclusão. Além disso, uma pessoa detida por cometer injúria racial não pode mais responder ao processo em liberdade, mesmo com o pagamento de fiança.