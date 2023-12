Fiocruz terá concurso com 300 vagas que pagam até R$ 13,6 mil; veja como a seleção será para cada cargo

(FOLHAPRESS) - A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgou nesta quarta-feira (13) os editais para o concurso público de 300 vagas de nível superior que será realizado pela entidade em 28 de abril de 2024.

A seleção será para os cargos de tecnologista em saúde pública, analista de gestão em saúde e pesquisador em saúde pública, sendo cem postos para cada função. Haverá cota de ao menos 20 vagas em cada área para candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos, e cinco para pessoas com deficiência.

O salário inicial varia entre R$ 5.735,29 (analista de gestão e tecnologista) e R$ 6.463,37 (pesquisador). O selecionado ainda receberá GDACTSP (gratificação de desempenho de atividade de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública), auxílio-alimentação de R$ 658 e adicional de titulação, o que pode levar a remuneração a até R$ 13.686,72.

As inscrições poderão ser feitas pelo site do concurso (https://concurso2023.fiotec.fiocruz.br) entre 22 de janeiro (a partir das 10h) e 5 de março (até 23h59) do próximo ano. A taxa é de R$ 150 para analista de gestão e tecnologista, e R$ 200 para pesquisador.

Os candidatos que são inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) ou que sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Cada cargo terá uma regra no concurso, mas as provas discursiva e objetiva serão feitas no mesmo dia e horário: 28 de abril, a partir das 9h (horário de Brasília), com duração de quatro horas. Elas serão realizadas em 11 capitais (Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina).

O gabarito da prova objetiva e o espelho de respostas da prova discursiva serão divulgados em 29 de abril no site do concurso, sendo que os recursos poderão ser entregues entre 30 de abril e 2 de maio pelo site da seleção.

O resultado final será anunciado em 15 de outubro para analista de gestão, em 18 de outubro para pesquisador e em 28 de novembro para tecnologista.

A seleção pública terá validade de um ano, sendo possível a prorrogação por mais um ano. Após a convocação, o aprovado terá até 30 dias para tomar posse.

"A gente sabe que o déficit da Fiocruz é muito maior do que esse número de vagas, mas é um bom início, um início promissor", disse o presidente da entidade, Mario Moreira.

Além da área da saúde, profissionais formados em outras especialidades como engenharia, advocacia, logística e gestão de pessoas terão vagas no concurso.

VEJA COMO SERÁ O CONCURSO PARA CADA CARGO

ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE

Vagas em: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro e Salvador

- Como será a seleção: prova objetiva (20 questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos da área de atuação e 20 questões de múltipla escolha de conhecimentos específicos no perfil); prova discursiva (uma questão); análise de títulos

- Resultado da prova objetiva: 31 de maio de 2024

- Nota preliminar da prova discursiva: 18 de junho de 2024

- Resultado preliminar da análise de títulos: 30 de julho de 2024

- Resultado final: 15 de outubro de 2024

PESQUISADOR EM SAÚDE PÚBLICA

Vagas em: Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina

- Como será a seleção: prova discursiva (duas questões); análise de títulos; apresentação do projeto de atuação profissional e defesa de memorial

- Resultado da prova objetiva: 12 de junho de 2024

- Nota preliminar da prova discursiva: 18 de junho de 2024

- Apresentação de análise de títulos, do projeto de atuação profissional e defesa do memorial: 22 de julho a 2 de agosto de 2024

- Resultado preliminar da análise de títulos, projeto de atuação profissional e defesa do memorial: 7 de agosto de 2024

- Resultado final: 18 de outubro de 2024

TECNOLOGISTA EM SAÚDE PÚBLICA

- Vagas em: Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Salvador

- Como será a seleção: prova objetiva (40 questões de múltipla escolha, sendo que cada local terá uma regra específica); prova discursiva (uma questão); análise de títulos; prova prática ou prova de aula

- Resultado da prova objetiva: 6 de junho de 2024

- Nota preliminar da prova discursiva: 18 de junho de 2024

- Resultado preliminar da análise de títulos: 30 de julho de 2024

- Prova prática e prova de aula: 28 a 30 de agosto de 2024

- Resultado preliminar da prova prática e prova de aula: 3 de setembro de 2024

- Resultado final: 28 de novembro de 2024

