Flórida: Jogador brasileiro morre atropelado dentro de casa aos 24 anos

O jogador de futebol brasileiro Yuri Vasconcelos, de 24 anos, faleceu de forma trágica ao ser atropelado em sua própria casa, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Yuri Vasconcelos, contratado pelo Lakeland United FC, era natural de Tanque d'Arca, no interior de Alagoas.

Segundo o veículo de comunicação News Channel 8, o jogador estava almoçando quando foi atingido pelo veículo. Infelizmente, Yuri Vasconcelos não resistiu e faleceu no local.

O motorista do carro desrespeitou um sinal de pare e, ao perder o controle do veículo, derrubou a parede e invadiu a casa do jovem. O condutor não foi preso e o caso está sendo investigado.

