Diretor do Galo explica saída de Allan para Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG, explicou em entrevista coletiva o processo de venda do meio-campista Allan ao Flamengo.

POR QUE A NEGOCIAÇÃO ACONTECEU?

"As negociações só avançaram por um pedido do atleta. Claro que isso não é determinante porque ele tinha contrato conosco, mas isso aconteceu por meados de fevereiro, quando surgiram possibilidades. Nunca tivemos outra proposta. Não tivemos proposta alguma de nenhum outro clube que não fosse o Flamengo."

LESÃO ATRAPALHOU NEGOCIAÇÃO

"Depois disto, tentamos uma extensão do vínculo dele com uma majoração do seu salário, mas ele manteve a posição de que não era a solução que ele desejava. O período passou, lamentavelmente ele teve a lesão e chegou-se na outra janela, e novamente, através de seus agentes, tivemos uma proposta oficial."

BASTIDORES DAS CONVERSAS

"A partir deste momento, começamos a analisar de que forma poderíamos tornar essa negociação melhor para o Galo financeiramente. Foi dessa forma que isso se arrastou até o dia de ontem. Todas as partes, que não o Galo, se sacrificaram para que isso acontecesse. Comprovado está que, tanto agentes quanto atleta e o Liverpool (outra equipe que tem direitos econômicos), participaram em reduzir seus direitos para que o Galo tivesse alguma vantagem financeira com isso."

FUTURO SEM ALLAN

"A gente agradece pelo período que ele esteve conosco. É um atleta que marcou a história do clube com grandes conquistas, mas temos que olhar para frente. Todos vocês sabem da situação do clube, que vem fazendo uma transição para solucionar seus problemas: dívidas e juros. Estamos engajados nisso."

DETALHES DO NEGÓCIO

O Flamengo pagará 8,2 milhões de euros (R$ 43,1 milhões) para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta. Ele aguardava um acerto do Fla com o Galo sobre o mecanismo de solidariedade para viajar ao Rio.

O Atlético-MG, ex-clube de Allan, anunciou que o pagamento será feito em três parcelas: entrada de 3,5 milhões de euros, uma fatia em janeiro de 2024 de 2,7 milhões e a última em julho de 2024 com o restante dos 2 milhões. O Galo também afirmou que não há qualquer cláusula de desempenho ou performance.

O Galo detinha 70% dos direitos de Allan. Os outros 30% estavam divididos entre o jogador e seus agentes, e o Liverpool, da Inglaterra

Allan chegou ao Rio de Janeiro no sábado (1°), pouco depois da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.