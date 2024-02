Benzema se desentende com Gallardo e abandona treino do Al-Ittihad

A relação entre Karim Benzema e o Al-Ittihad Jeddah está cada vez pior, e um episódio supostamente registrado no treino da última segunda-feira com o treinador Marcelo Gallardo pode ser a 'gota d'água'.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, tudo teria começado quando o argentino ordenou que o jogador francês treinasse separado dos demais companheiros de equipe, após seu retorno do último período de férias com um atraso de 17 dias.

A mesma publicação acrescenta que o ex-atacante do Real Madrid não teria ficado satisfeito com a atitude, a ponto de abandonar os treinos, colocando, assim, em dúvida a sua continuidade no clube.

Este teria sido o motivo pelo qual o atacante de 36 anos não foi convocado para o jogo desta quarta-feira, fora de casa contra o Al-Tai, válido pela 19ª rodada da principal divisão do futebol na Arábia Saudita.

