Polêmica: Vini Jr aperta pescoço ao capitão do Leipzig; veja as imagens

Na noite de quarta-feira, Vinicius Jr. viveu momentos de glória e polêmica durante a partida do Real Madrid contra o RB Leipzig pela Champions League. O jogador marcou um gol importante na vitória que classificou o time merengue para as quartas de final, mas também se envolveu em um lance controverso ao apertar o pescoço do capitão alemão Willi Orbán.

O incidente aconteceu aos 53 minutos da partida. Vinicius Jr. se envolveu em uma disputa com Orbán e, após uma troca de palavras, apertou o pescoço do adversário. O árbitro Davide Massa, da Itália, optou por mostrar apenas um cartão amarelo ao brasileiro, gerando grande debate nas redes sociais e entre os especialistas.

As reações ao lance

A atitude de Vinicius Jr. foi condenada por muitos, que a consideraram antidesportiva e prejudicial à imagem do Real Madrid. Alguns defendem o jogador, alegando que a provocação de Orbán justificou sua reação, mas a maioria concorda que ele se excedeu e poderia ter sido expulso.

