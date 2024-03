Globo arrecada quase R$ 450 milhões com Olimpíada de Paris, mas deve ter prejuízo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo já comemora os bons resultados comerciais dos Jogos Olímpicos de Paris, que vão começar em julho. A emissora já conseguiu fechar oito patrocinadores para suas plataformas. Mesmo assim, o evento poliesportivo não deverá dar lucro.

A emissora já assinou contrato com Ambev, Nivea, Piracanjuba e Claro para as transmissões dos Jogos Olímpicos na TV aberta. Outra empresa também já acertou, mas a Globo diz ao F5 que as negociações estão em trâmites finais, e que não pode revelar a quinta cotista por questões contratuais.

Cada empresa desembolsou R$ 67,5 milhões, segundo o plano comercial ainda disponível no mercado publicitário. O pacote também promete exposição em meios digitais. Os valores não contemplam descontos dados em possíveis negociações.

Para a cobertura do SporTV e plataformas pagas, como o Globoplay, já foram acertados três patrocínios, com XP Investimentos, KTO e Netshoes. Elas custavam R$ 33,5 milhões cada uma.

Todas as vendas fizeram a Globo arrecadar R$ 438 milhões. Mesmo com o alto valor, e com perspectiva de crescimento, já que a Globo ainda tem espaços disponíveis, o evento não deve dar lucro para emissora.

Isso acontece devido aos valores dos direitos de transmissão, que são pagos em dólar, além do custo operacional para envio de pessoal e orçamento de cobertura 24 horas do evento. Tudo isso ultrapassa a publicidade arrecadada.

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho. Na TV, apenas a Globo tem direito de exibir os jogos, com previsão de mostrar mais de 200 horas de transmissões, acompanhando de perto a trajetória dos atletas brasileiros.

No SporTV, serão quatro canais disponíveis, sendo um deles com sinal 4K durante as competições. Para acompanhar as disputas de forma ampla e aprofundada, o canal esportivo promete mais de 500 horas ao vivo, com 100% do evento exibido.

Já o Globoplay reunirá no streaming as coberturas da TV Globo e do SporTV. A plataforma disponibilizará até 45 sinais para trazer todas as disputas no momento em que elas estiverem acontecendo.

No digital, a Cazé TV, do streamer Casimiro Miguel, também fará a transmissão.