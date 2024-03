Ex Real Madrid descobre que filhos não são seus e pede divórcio

O ex-jogador camaronês Geremi Njitap colocou um ponto final em seu casamento após descobrir que os dois filhos que ele criava não eram seus biologicamente. Segundo o jornal britânico The Sun, o ex-atleta do Real Madrid, Chelsea e seleção de Camarões alegou no pedido de divórcio que sua ex-esposa "destruiu a harmonia" do casamento com "comportamento deplorável" e "mentiras constantes".

Os gêmeos nascidos em 2008 são fruto de um relacionamento extraconjugal da ex-companheira de Njitap com um ex-namorado. No pedido de divórcio, o ex-jogador alega que o nascimento das crianças foi o principal motivo para o casamento. O processo diz: "A descoberta de que as crianças são do parceiro anterior dela destruiu a harmonia do casal. Causou a ele [Geremi] um imenso choque emocional".

Ativo nas redes sociais com 93,6 mil seguidores no Instagram, Geremi ainda não se pronunciou publicamente sobre o fim do casamento.

Aos 45 anos, Geremi fez história como lateral direito e meio-campista. Ele jogou pelo Real Madrid entre 1999 e 2003, período em que conquistou o Campeonato Espanhol de 2000/2001 e a UEFA Champions League de 1999/2000 e 2001/2002. Pelo Chelsea, ele venceu duas Premier League (2004/2005 e 2005/2006) e a Supercopa da Inglaterra. Por Camarões, ele foi bicampeão da Copa Africana de Nações, em 2000 e 2002.

Pela seleção olímpica de seu país, ele conquistou o ouro nas Olimpíadas de 2000, na Austrália, tendo feito parte da equipe que derrotou o Brasil nas quartas de final do torneio. Por Camarões ele ainda atuou nas Copas do Mundo de 2002 e 2010. Ele encerrou sua carreira em 2011, jogando pelo AEL, da Grécia.

