Como a Realeza britânica celebra os aniversários? - Para a maioria de nós, fazer aniversário é uma desculpa para celebrar a vida em grande estilo com amigos e a família. Afinal, tem que ter a parte boa de envelhecer, né? Mas será que os membros da realeza realizam festas pomposas e formais em seus natalícios? Eles têm "mimos" que certamente qualquer pessoa gostaria de ganhar... Já pensou estampar moedas comemorativas, ser homenageado com saudações de tiros de canhões, paradas na rua e shows aéreos? Sim, há algumas tradições peculiares e são esses privilégios que separam a monarquia do povo! Na galeria, saiba mais curiosidades de como os integrantes da Família Real passa seus aniversários.

