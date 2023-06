Harry e Meghan Markle estão "cansados" de ser vítimas de ataques

O príncipe Harry e Meghan Markle têm sido alvo de diversas polêmicas, principalmente devido às revelações que fizeram sobre os bastidores da família real britânica.

De acordo com a imprensa internacional, apesar de estarem "cansados" das críticas, especialmente após o anúncio de que o Spotify encerrou sua parceria com Meghan, o casal está pronto para uma nova fase em suas vidas.

"Parece que estão sofrendo ataques constantes nos últimos dias, com pessoas prontas para falar mal. Sinceramente, tanto o Harry quanto a Meghan estão exaustos", revelou uma fonte à US Weekly.

Mesmo assim, considerando que eles têm uma série de projetos "empolgantes" chegando, eles também estão prontos para "retornar com mais força".

Entre esses projetos, estão as novas colaborações com a Netflix, com quem assinaram um contrato no valor de 46 milhões de euros.

