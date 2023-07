Britney Spears dá detalhes de bofetada e exige pedido de desculpa

Britney Spears foi agredida na última quarta-feira, dia 6 de julho, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ao tentar cumprimentar o jogador da NBA Victor Wembanyama, a cantora foi atingida com uma bofetada por um segurança do atleta.

O incidente ocorreu em um restaurante durante a noite, e Britney estava acompanhada de seu marido, Sam Asghari, e mais duas pessoas.

De acordo com o TMZ, Britney Spears avistou Wembanyama e decidiu se aproximar do jogador. Ela teria dado um leve tapa em seu ombro direito para pedir uma foto com ele. Foi nesse momento que o chefe de segurança do San Antonio Spurs, equipe do jogador, teria agredido a artista com um tapa.

Britney caiu no chão e o segurança, ao perceber que se tratava da famosa cantora, se desculpou.

No entanto, a artista registrou uma queixa e posteriormente explicou aos seus seguidores sua versão dos acontecimentos nas redes sociais. "Experiências traumáticas não são novidade para mim, já tive minha cota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta em meu hotel quando estava indo jantar. Depois, fui a um restaurante diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo por seu sucesso. Ele é muito alto, então dei um tapinha em seu ombro para chamar sua atenção", começou a dizer.

Em seguida, Britney Spears contradisse o argumento divulgado de que teria segurado o atleta. "Estou ciente das declarações do jogador de que eu o 'agarrei por trás', mas só dei um tapa nele. O segurança dele, naquele momento, me deu um tapa no rosto sem olhar para trás, em meio a uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos", acrescentou.

"A violência física está acontecendo demais neste mundo, muitas vezes por trás de portas fechadas. Estou ao lado de todas as vítimas e meu coração está com todos vocês! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, de seu segurança ou de sua equipe. Espero que o façam", destacou a cantora, que afirmou ter visto Victor Wembanyama rindo após a agressão.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria River Red (@britneyspears)

Leia Também: Ator José Dumont é condenado por armazenar vídeos e fotos de pornografia infantil