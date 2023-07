Kylie Jenner garante que não fez tantas cirurgias como as pessoas pensam

Kylie Jenner assegurou que não edita mais suas fotos no Instagram, como costumava fazer no passado.

A revelação foi feita pela própria durante um episódio do reality show 'The Kardashians'. A empresária de 25 anos refletiu sobre o impacto que tem na definição dos 'padrões de beleza'.

"Sinto que temos uma influência enorme e o que estamos fazendo com esse poder?", questionou em conversa com suas irmãs.

"Vejo tantas jovens na internet com fotos completamente editadas. Eu também já passei por isso. Sinto que agora estou em um momento melhor. Mas outras pessoas podem te fazer sentir insegura", destacou.

Kylie também garantiu que o público tem uma ideia equivocada sobre sua evolução. "Eu sempre me amei. Ainda me amo. Um dos maiores equívocos sobre mim é que sempre fui uma criança insegura e que fiz muitas cirurgias para mudar completamente o meu rosto - o que é falso. Apenas fiz preenchimento nos lábios e não quero que isso faça parte da minha história", ressaltou.

"As redes sociais têm sido muito interessantes. Acho que já ouvi todas as coisas negativas e rumores possíveis sobre mim. Quanto mais isso acontece, mais me fortalece e acho que já me tornei indiferente a isso", concluiu.

