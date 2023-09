Imagem do príncipe Louis concorre a 'foto do ano 'no prêmio IMAGO

Retrato de Família Perfeito? Claro que temos!

Uma fotografia encantadora da princesa Kate Middleton em um momento descontraído com seu filho mais novo, o príncipe Louis, está na lista para o prêmio IMAGO Fotografia do Ano.

Uma das fotos mais recentes da Rainha Elizabeth II, durante seu encontro com Liz Truss, também foi indicada.

A imagem, conforme poderá recordar de seguida, mostra Louis, de cinco anos, a colocar a mão na boca da mãe. A mesma foi captada durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em 2022.7



© Max Mumby/Indigo/Getty Images



© JANE BARLOW/POOL/AFP via Getty Images

Samir Hussein, o fotógrafo responsável por duas das imagens nomeadas, expressou sua imensa alegria com esse reconhecimento. "Estou muito feliz por ter minhas fotografias da rainha e do príncipe Louis indicadas para o Prêmio de Fotografia do Ano no Picture Editor Awards. É uma grande honra ser reconhecido com essas imagens espetaculares. O vencedor será escolhido pelo público, então agradeço pelos votos", declarou.

Leia Também: Famosos que foram dados como desaparecidos