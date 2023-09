O detalhe com que Kate Middleton homenageia os três filhos

Kate Middleton esteve em destaque nos últimos dias por diversos motivos. Por um lado, surpreendeu ao exibir um novo penteado, com cabelos mais loiros e ondulados. Por outro lado, chamou a atenção o curativo que segurava na mão direita durante uma de suas aparições recentes, gerando questionamentos na mídia britânica. A Casa Real esclareceu que a lesão não era grave, tendo ocorrido enquanto ela brincava com seus filhos em um trampolim em casa.

Entretanto, houve outro detalhe que, à primeira vista, quase passou despercebido, mas que posteriormente ganhou destaque.

Durante sua visita a Sutton na terça-feira, dia 12, a Duquesa de Cambridge usava uma nova joia, um colar que, na verdade, é uma homenagem aos seus filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis.

Esta peça, confeccionada em ouro maciço de nove quilates, é da joalheria britânica Daniella Draper. O detalhe mais especial é que as iniciais de seus filhos, "G, C, L", estão gravadas no colar, como é visível na imagem abaixo. O colar "Trio Diamond Midnight Moon" custa 1700 euros (7.310 reais) e é adornado com três diamantes brilhantes, que representam três estrelas.

© Getty Images

