Taylor Swift paga contas de clientes em restaurante para ter um encontro

Parece cada vez mais evidente que Taylor Swift está, de fato, em um novo relacionamento. A cantora norte-americana tem sido associada ao jogador de futebol americano Travis Kelce, e agora há uma atualização sobre esse suposto romance.

Após assistir à vitória do Kansas City Chiefs, equipe representada por Kelce, a artista e o atleta foram jantar juntos em um restaurante para desfrutar de um encontro romântico.

Para tornar o momento mais especial, Taylor se comprometeu a pagar as contas de todos os clientes que estavam no local, como revelado em um vídeo no TikTok por uma internauta que tinha uma amiga presente.

No entanto, o Entertainment Tonight apresentou uma versão ligeiramente diferente dos eventos. De acordo com o tabloide, os funcionários do restaurante abordaram gentilmente os clientes e pediram que deixassem o local com certa urgência. Em compensação, algumas bebidas teriam sido oferecidas.

Segundo essa fonte, o restaurante foi posteriormente ocupado por um grande grupo de pessoas, composto por amigos de Travis Kelce e sua comitiva, para celebrar a vitória do Kansas City Chiefs naquela noite. No entanto, o ET também confirma a presença de Taylor Swift.

