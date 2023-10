Ator Cauã Reymond posa nu mas fãs realçam detalhe curioso

Cauã Reymond fez a web 'suar' um pouquinho com a sua mais recente postagem no Instagram e tudo isto por dois motivos.

Se por um lado, vários fãs do ator ficaram em êxtase com o fato do moço estar completamente nu, já outras pessoas optaram por destacar que, nesta mesma fotografia, é possível perceber que Cauã não depila a zona genital.

Também em relação a esse detalhe não existe uma opinião consensual. Se por um lado, há quem considere "sexy" e "pouco relevante" no que diz respeito à intimidade, também há quem diga que esta opção é pouco higiênica e que diminuiu o entusiasmo.

Humm!!!

Veja abaixo a fotografia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MARIO TESTINO (@mariotestino)

