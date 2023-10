Felipe Neto anuncia que se irá afastar do Youtube

Felipe Neto anunciou uma decisão que deixou todos os fãs surpreendidos. O influenciador revelou que irá se afastar temporariamente do Youtube, a plataforma que o tornou conhecido junto do público.

O influenciador emitiu um comunicado, em forma de vídeo, onde refere que precisa de "repensar algumas rotas", sem esquecer o fato de ter sido um dos maiores críticos de Bolsonaro no último período eleitoral, algo que o fez perder diversos patrocinadores.

"É importante que vocês lembrem que para que esse conteúdo exista eu tenho despesas colossais. E os últimos quatro ou cinco anos da minha vida foram de muita porrada pública, eu quase que virei um ícone nessa luta política. Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero", confessou Felipe Neto.

O streamer conta com mais de 45 milhões de seguidores no Youtube, aos quais se somam os mais de 18 milhões no Instagram.