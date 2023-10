Britney Spears dança com lingerie (arriscada) em novo vídeo

A cantora Britney Spears voltou a compartilhar um vídeo de dança em seu perfil no Instagram, desta vez com um look bastante sensual.

A artista, de 41 anos, aparece com um body roxo que destaca seu bumbum. No vídeo, ela dança a música "Daddy Lessons", de Beyoncé.

Vale lembrar que Britney Spears já havia recebido uma visita da polícia em casa por causa de um vídeo de dança anterior. Na ocasião, ela aparecia com facas, mas garantiu que elas eram falsas.

