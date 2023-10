"Qual é a pergunta?": Maitê Proença tem reação inusitada em entrevista

Maitê Proença, conhecida por sua personalidade forte e por não ter medo de falar o que pensa, não deixou barato quando foi questionada sobre seu namoro com Adriana Calcanhoto.

Em entrevista ao lançamento do filme "Tia Virgínia", no Rio de Janeiro, a atriz foi confrontada por um jornalista que disse: "Quando você falou sobre o seu relacionamento com Adriana Calcanhoto, muita gente se surpreendeu, como se não pudesse se apaixonar por outra mulher...".

Maitê, depois de um breve silêncio, respondeu: "E qual é a pergunta?".

O repórter então explicou que queria saber se ela se sentia incomodada com a reação das pessoas. A atriz, então, explicou que não se importa com a orientação sexual do outro.

"Eu me interesso por pessoas. Pessoa pode ser homem, mulher… o fato de ela ser mulher é uma das várias características e atributos que aquele ser humano pode ter", completou.

O momento, que já se tornou viral, mostra a postura de Maitê Proença em relação à diversidade e à inclusão.

Repórter do Fofocalizando pergunta para Maitê Proença sobre o relacionamento com a cantora Adriana Calcanhoto: "e qual a pergunta?". #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/BH9aBJ0xW6 — B. (@golittlecrazy) October 26, 2023

