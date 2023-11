Violência contra filho do casal também será investigada, diz promotora

A promotora de Justiça Valeria Scarance destacou nesta quarta-feira (15), em entrevista ao UOL News, que a investigação não se limitará apenas à violência contra a apresentadora Ana Hickmann, mas também se estenderá à agressão ao seu filho, que testemunhou o ato violento perpetrado por Alexandre Correa, pai da criança.

Dra. Valeria disse ainda que vale ressaltar de forma enfática que a violência contra a mulher na presença dos filhos equivale a uma agressão direta às próprias crianças.

" Não é uma opinião, é lei. A lei diz que praticar um ato contra uma pessoa da família, tornando aquele filho ou filha testemunha, é violência psicológica contra criança."

Segundo ela escopo do crime abrange, igualmente, o constrangimento imposto à criança ao presenciar a agressão ou humilhação da mãe, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. "O que acontecerá agora: inquérito policial, apuração do fato e, concluído esse inquérito, o Ministério Público oferece, ou não, a denúncia", ressaltou a promotora.

Ela ainda destaca, de acordo com o UOL, que este caso serve como uma lição para toda a sociedade, sublinhando que as mulheres não apenas conhecem, mas também buscam assertivamente seus direitos.

"É uma grande lição para todos e todas nós: primeiro, que as mulheres têm conhecimento dos seus direitos; segundo, algo que nós já sabíamos e precisamos conscientizar a sociedade, que a violência não está relacionada ao grau de instrução, nível de escolaridade e condição econômica, a violência é democrática e pode atingir qualquer pessoa."

Leia Também: Marido de Ana Hickmann diz que sente 'um buraco no peito' ao falar da agressão