Fotos mostram como os astros do passado curtiam a praia

Famosos do passado curtindo a praia! - Com as mídias sociais e os paparazzi sempre à espreita, estamos acostumados a ver celebridades em todos os contextos possíveis, inclusive na praia. Mas as coisas eram um pouco diferentes no passado. A menos que houvesse fotógrafos no local, não teríamos a chance de ver nossas estrelas favoritas à beira-mar. Alguns fotógrafos, no entanto, capturaram alguns momentos únicos e nós reunimos alguns bons para você. Pronto para alguma nostalgia? Navegue pela galeria a seguir e confira algumas fotos raras de celebridades na praia!

© <p>Getty Images</p>