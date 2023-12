Justiça autoriza Alexandre Correa a visitar o filho

O empresário Alexandre Correa, que está se divorciando de Ana Hickmann após a agressão que ela afirma ter sofrido, há cerca de três semanas, conseguiu na Justiça uma autorização para visitar o filho do casal, Alezinho, de 9 anos. A informação é do colunista Lauro Jardim, do site O Globo.

Os contatos para buscar e devolver o filho devem acontecer pelo intermédio de terceiros, já que a apresentadora tem uma medida protetiva para que Alexandre se mantenha distante e não faça contatos com ela.

O aval foi registrado em decisão proferida na sexta-feira pela 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu (SP), a mesma em que o caso de Ana contra Alexandre tramita desde o início.

