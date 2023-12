Famosos com espírito ZERO de Natal! - Dezembro é um mês marcado pelas festividades do Natal. Mas você sabia que muita gente ao redor do mundo não comemora a data? O motivo é que algumas religiões não celebram o feriado como referência ao nascimento de Jesus de Nazaré. É o caso de várias celebridades de Hollywood, que seguem diferentes crenças. Na galeria, conheça os famosos que não comemoram o Natal de jeito nenhum.

© <p>NL Beeld</p>