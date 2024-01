Julio Iglesias é detido em aeroporto por conteúdo suspeito na bagagem

O cantor Julio Iglesias foi detido no aeroporto de Punta Cana devido ao conteúdo das malas com que viajava. De acordo com o programa espanhol 'Fiesta', o artista chegou à República Dominicana num voo proveniente das Bahamas, quando foi detido.

Após a abertura das malas, as autoridades descobriram 42 quilos de alimentos, fato que surpreendeu os colaboradores do programa da Telecinco.

De acordo com a imprensa espanhola, o artista chegou a correr perigo de ser detido por transportar tanta quantidade de comida na bagagem.

